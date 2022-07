Mendoza participa de treino do Ceará e pode ser novidade contra Internacional

O atacante Stiven Mendoza participou do treino de apronto do Ceará, nesta sexta-feira (1º), no CT de Porangabuçu, para enfrentar o Internacional. Após uma lesão muscular de grau II, sofrida há 15 dias, o atleta pode ser uma novidade nos relacionados para o técnico Marquinhos Santos.

O Diário do Nordeste apurou que o jogador avançou bem no período de transição e foi liberado para os exercícios em campo. A depender da resposta física, Mendoza pode participar do próximo jogo.

O trabalho do departamento físico foi intenso: a previsão média de recuperação da contusão era de 30 dias. Artilheiro do Vovô no ano, com 16 gols, se lesionou diante do Atlético-MG, em 15 de junho.

A partida contra o Internacional ocorre no sábado (2), às 19h, na Arena Castelão, pelo Brasileirão.

Fora da atividade

O zagueiro Luiz Otávio e o meia Vina não participaram da atividade. Em caso de lesão confirmada, o Ceará divulgará um boletim médico uma hora antes do início da partida da Série A.

Além da dupla, o goleiro João Ricardo, o zagueiro Lucas Ribeiro, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Cléber também ficaram fora do treino. O grupo está se recuperando da Covid-19.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil