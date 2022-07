Ceará x Internacional: venda de ingressos é liberada; veja onde comprar, valores e setores

O Ceará iniciou nesta sexta-feira (1) a venda de ingressos para o jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas físicas ou online. O check-in já foi liberado para os torcedores alvinegros. Confira valores, setores disponíveis e onde comprar.

PONTOS DE VENDA

LOJAS FÍSICAS

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 9h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 10h às 21h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Maracanaú - 10h às 21h

ONLINE

Basta acessar o site Vozão Tickets. Por lá, é possível comprar ingresso até às 19 horas desta sexta-feira.

VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Inferior e Superior Norte: R$ 40,00 (Inteira) / R$ 20,00 (Meia)

Superior Central: R$ 50,00 (Inteira) / R$ 25,00 (Meia)

Inferior Central: R$ 80,00 (Inteira) / R $40,00 (Meia)

Inferior Sul: R$ 40,00 (Inteira) / R$ 20,00 (Meia)

Premium: R$ 280,00 (Inteira) / R$ 140,00 (Meia)

TORCIDA VISITANTE

O torcedor visitante também poderá comprar bilhetes online ou presencialmente. Basta acessar o site bilhetecerto.com.br também até às 19h desta sexta-feira (01). Outro ponto de venda será a Bilheteria B2, somente no dia do jogo, a partir das 14 horas. O setor disponível é o Superior Sul, com valores de R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (Meia).

O Alvinegro recebe o Internacional neste sábado (2), às 19 horas, na Arena Castelão. O jogo é válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Confira a tabela.