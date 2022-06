Ceará x Internacional: check-in do sócio-torcedor é liberado; venda de ingresso começa em breve

O Ceará inicou o check-in do sócio-torcedor para a partida contra o Internacional, marcada para sábado (2), às 19h, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O processo teve início na terça-feira (28), inicialmente aplicado para os planos Vovô de Ouro, O Mais Querido e Campeão da Popularidade no site sociovozao.com.

Vale ressaltar que os valores dos ingressos ainda não foram informados - sobre a comercialização, o clube informou que começa "em breve". Aos associados dos recarregáveis Time do Povo e Consulado Alvinegro, o check-in será nos próximos dias. Em todos os casos, será encerrado até às 15h do dia da partida.

Na tabela do Brasileirão, o Vovô está na 15ª posição, com 17 pontos. O Internacional é o 4º colocado, com 24. Em 2021, as equipes se enfrentaram duas vezes pela 1ª divisão nacional, com dois empates na competição: 0x0 na Arena Castelão, em outubro, e 1x1 no Beira-Rio, em junho.

Jogos do Ceará na Série A até o fim do 1º turno:

02.07 - Ceará x Internacional

09.07 - Fluminense x Ceará

16.07 - Ceará x Corinthians

19.07 - Ceará x Avaí

24.07 - Juventude x Ceará