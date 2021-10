Ceará x Internacional: com volta da torcida; veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Se a expectativa para o próximo jogo do Ceará na Série A do Brasileiro era enorme após 11 dias sem entrar em campo devido ao adiamento contra o Bahia em Salvador, ela aumentou consideravelmente por um fator histórico. Nesta quarta-feira às 19 horas no Castelão contra o Internacional acontecerá o reencontro entre time e torcida alvinegra.

Com a liberação das autoridades, as torcidas retornaram aos estádios na Série A no último fim de semana e agora é a vez do Ceará sentir este contato tão intenso ao receber em casa o time gaúcho pela 24ª rodada.

Será um reencontro após mais de 500 dias separados pelas necessárias restrições sanitárias no combate à pandemia. O último jogo do Vozão com torcida foi contra o Vitória-BA, no dia 12 de março de 2020, pela Copa do Brasil do ano passado.

Palpites

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Protocolo

De acordo com o clube, 6.300 torcedores está aptos a ir ao Castelão. A entrada está liberada apenas para sócios torcedores, que precisam ativar seu cartão de sócio para confirmação. O clube informou que as vagas para os setores premium e inferior central se esgotaram na noite de terça-feira.

No protocolo aprovado pelas autoridades sanitárias, o Ceará listou uma série de medidas que a torcida terá que cumprir, entre elas.

Obrigatório o uso de máscara cirúrgica, não sendo permitida máscara de tecido;

Portões serão abertos 2 horas e 30 minutos antes do início da partida, para escalonar os acessos e evitar aglomerações externas e internas, e fechados 30 minutos antes do início do jogo;

Liberado o acesso nas barreiras somente de sócios portadores de comprovante do check-in;

Patrulhas em todos os setores do Castelão e orientando os torcedores para que possam manter o distanciamento e utilizar corretamente a máscara;

Portanto, foi uma longa espera que acabou e que pode ser transformada em apoio para o restante da Série A, empurrando o Vozão para seus objetivos.

"O nosso torcedor fez muita falta durante esse tempo todo. Sabemos que foi por uma situação que ninguém previa, então é aproveitar esse momento, que é muito especial. Eu já senti a energia do torcedor de perto, sei que é surreal, principalmente quando eles lotam e fazem aquela festa. A gente está ansioso para esse reencontro. O mais importante é que esse reencontro seja com vitória, com um futebol que possa convencer e terminar o jogo contra o Internacional abraçado, todo mundo comemorando os três pontos e a volta deles junto de nós", declarou o meia Fernando Sobral, à Vozão TV.

Como o Brasileirão desde ano terá um G9 por vagas na Libertadores, este é o objetivo do Ceará. O Alvinegro, hoje é o 12º colocado, com 28 pontos, apenas dois pontos do 9º, o Athletico/PR, alcançável, portanto, já esta rodada.

A partida com o Colorado é a primeira de uma série de 8 jogos que o Vozão terá em outubro, se encerrando no último dia do mês, contra o Fluminense, ainda sem data, mas provelmente no dia 31, também no Castelão.

E jogar em casa para o Vovô tem sido determinante para a campanha na Série A de 2021 pelo alto aproveitamento de 66,7%, que o faz o 3º melhor mandante da competição. Atuando no Castelão, o Ceará fez 11 jogos em casa, com 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, com 15 gols marcados, oito sofridos e aproveitamento de 66,7%.

Legenda: O Ceará conta com um retrospecto positivo em casa nesta Série A para superar o Internacional Foto: Thiago Gadelha/SVM

Dos 28 pontos que o Ceará conquistou no campeonato, 22 (78%) foram obtidos jogando no Gigante da Boa Vista. A primeira vitória de Tiago Nunes no Vovô foi no Castelão, por 1 a 0 diante da Chapecoense, gol de Jael

Assim, este retrospecto pode animar o torcedor alvinegro neste reencontro tão aguardado.

Retorno

Para o duelo contra o time gaúcho, o técnico Tiago Nunes tem um reforço de peso: o zagueiro Messias. Ele cumpriu suspensão diante da Chapecoense e volta ao time. Com isso, Lacerda retorna ao banco de reservas.

Quem ainda deve desfalcar o Vovô é o meia Mendoza. Ele se recupera de dores no joelho direito.

Internacional

O Colorado vem se recuperando no returno da Série A e ocupa a 7ª colocação. Antes de ser derrotado pelo líder Atlético no Mineirão, a equipe vinha de 3 vitórias seguidas.

Para o jogo com o Ceará, o técnico Diego Aguirre não terá à disposição nomes importantes, como do volante Edenílson e dos atacantes Palacios e Guerrero, ambos convocados para a rodada tripla das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022.

Quem também ficará de fora do confronto é o zagueiro argentino Víctor Cuesta. O atleta recebeu o 3° cartão amarelo contra o Atlético-MG e cumprirá suspensão diante do Ceará.

O zagueiro Gabriel Mercado e o meio-campista Maurício devem ocupar as posições de Cuesta e Edenílson. No ataque, Caio Vidal deverá fazer a função de Taison.

Prováveis escalações

Ceará

Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Geovane, Fernando Sobral, Rick, Vina, Kelvyn e Jael. Técnico: Tiago Nunes.

Internacional

Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Gabriel Mercado e Moisés; Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso; Mauricio, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto. técnico: Diego Aguirre.

Ceará x Internacional

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 5/10/2021

Horário: 19h

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste

Árbitro: Rodolpho Toski Marques - FIFA - PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos - PR e Sidmar dos Santos Meurer - PR