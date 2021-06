Ceará empata com Internacional em partida de arbitragem polêmica; saiba como foi jogo

O Ceará empatou com Internacional em 1 a 1 neste domingo (20), pela 5ª rodada da Série A do Brasileiro. Em duelo marcado por arbitragem polêmica, com gol anulado, o Vovô saiu atrás no estádio Beira-Rio após um pênalti convertido por Edenílson, mas buscou o placar de igualdade em cobrança de falta de Lima.

Na classificação, a equipe cearense está na 11ª posição, com cinco pontos. O próximo compromisso é diante do Atlético-MG, na quinta-feira (24), às 19h, na Arena Castelão.

Já os gaúchos ficam em 12º colocado, com cinco. No mesmo dia e horário, a equipe tem pela frente a Chapecoense, mas na Arena Condá, em Santa Catarina.

Primeiro tempo

O Ceará entrou em campo com mudanças na escalação. Com muitos desfalques, o técnico Guto Ferreira rodou o elenco e concedeu chances para Marlon e Lacerda no esquema 4-2-3-1. No panorama geral, o time teve as melhores chances em duelo marcado pela arbitragem polêmica.

Legenda: Ceará e Internacional conseguiram gols apenas no 1º tempo durante jogo no Beira-Rio Foto: divulgação / Internacional

O primeiro lance, no entanto, foi acertado. Aos 8, em falha de comunicação da defesa alvinegra, o goleiro Vinícius Machado cometeu pênalti em Yuri Alberto. Na batida, Edenílson abriu o placar: 1x0. O Vovô até deixou tudo igual aos 13 com Messias, mas o lance foi anulado por suposta falta.

Nesse caso, o árbitro de vídeo (VAR) não foi acionado. Já aos 27, quando a bola acertou o braço de Edenílson dentro da área e uma penalidade foi assinalada, o VAR chamou Diego Pombo Lopez (BA), que suspendeu a marcação. O time alvinegro só conseguiu a igualdade aos 45, em cobrança de falta de Lima.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Ceará ampliou a pressão no campo de defesa do Internacional e buscou dominar o jogo. Logo no minuto inicial, Saulo escapou em velocidade e cruzou para Mendoza, que testou para fora com muito perigo.

Legenda: O atacante Mendoza foi titular no Ceará e teve grande chance na reta final do jogo Foto: Felipe Santos / Ceará

Com mais organização, o Vovô teve a grande chance aos 8. Em contra-ataque de almanaque, Saulo recebeu livre de marcação e finalizou muito forte à esquerda do goleiro colorado Daniel.

Na reta final, o técnico Guto Ferreira chamou Vina para ampliar a intensidade. Em dois lances na grande área, o meia conseguiu arremates muito perigosos. Já aos 45, Mendoza teve a bola do jogo na grande área. O atacante chutou para defesa do arqueiro colorado, decretando o resultado da igualdade.

Ficha técnica

Internacional 1x1 Ceará

Competição: Série A do Brasileiro - 5ª rodada

Data: 20/06/2021

Horário: 16h

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre/RS

Gols: Edenílson aos 8´/1º T (1-0) e Lima aos 45´/1º T (1-1)

Cartões amarelos: Léo Borges (I), Lucas Ribeiro (I), Fernando Sobral (C), Marlon (C) e Vinícius Machado (C)

Internacional: Daniel; Heitor (Nonato), Lucas Ribeiro, Cuesta e Léo Borges (Peglow); Edenílson, Lindoso e Patrick; Yuri Alberto (Vinícius Mello), Thiago Galhardo (Caio Vidal) e Lucas Ramos (Maurício). Técnico: Osmar Loss.

Ceará: Vinícius Machado; Gabriel Dias (Buiú), Messias, Lacerda e Pacheco (Kelvyn); Fernando Sobral, Marlon (Charles) e Jorginho (Vina); Lima (Hélio Borges), Mendoza e Saulo. Técnico: Guto Ferreira.