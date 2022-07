Mendoza deixa departamento médico do Ceará e pode ser relacionado contra The Strongest

O atacante colombiano Stiven Mendoza deixou o departamento médico do Ceará. O atleta se recuperou de uma lesão muscular na coxa de grau II e pode ficar à disposição no jogo contra o The Strongest-BOL, na quarta (6), às 19h15, na Arena Castelão, pelas oitavas da Copa Sul-Americana.

O Diário do Nordeste apurou que o jogador já poderia atuar no último sábado (2), no empate com o Internacional, pelo Brasileirão, mas o treinador Marquinhos Santos optou por preservar o atacante. O motivo era o fato de Mendoza ter realizado apenas um treino com o elenco principal após a lesão.

O trabalho do departamento físico foi intenso: a previsão média de recuperação da contusão era de 30 dias. Artilheiro do Vovô no ano, com 16 gols, se lesionou diante do Atlético-MG, em 15 de junho.

Na Sula, Mendoza é o vice-artilheiro, com cinco bolas na rede. Na ida, em La Paz-BOL, o time venceu o The Strongest-BOL por 2 a 1 e pode até empatar no novo duelo para avançar às quartas.