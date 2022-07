Ceará x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir, horário, escalações e palpites do jogo

Em alta após histórica vitória em La Paz pelas Oitavas de Final da Copa Sul-Americana, o Ceará volta a campo neste sábado (2), às 19 horas, para enfrentar o Internacional, na Arena Castelão, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro que pode fazer o Alvinegro saltar várias posições na tabela.

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

Que horas é Ceará x Internacional

O jogo começará às 19 horas (horário de Brasília).

Onde assistir Ceará x Internacional

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

Palpites

Como chega o Vozão

O Ceará vem de 4 empates seguidos na Série A, resultados que o impediram de estar na parte de cima da tabela. Mas pelo equilíbrio da competição, mesmo em 15º com 17 pontos, o Vozão segue próximo do G-7, já que o Santos tem 19 pontos e está em 7º. Assim, uma vitória hoje, que seria a primeira do clube como mandante, pode fazer o time alvinegro ganhar 8 posições.

A vitória contra o Colorado também seria importante para afastar o risco do Z-4, já que o Vovô tem 2 de vantagem para o América/MG, que abre o grupo da degola.

>Veja a tabela atualizada da Série A

A formação a ser utilizada pelo técnico Marquinhos Santos para o jogo é uma incógnita, pelo desgaste do jogo na altitude de La Paz na última quarta-feira. O dilema é preservar ou não quem jogou mais minutos para o duelo de volta contra o The Strongest na próxima quarta-feira no Castelão, às 19h15, quando o Vozão joga com a vantagem do empate.

Legenda: O técnico Marquinhos Santos venceu a primeira pelo Vozão na quarta pela Sul-Americana e agora busca a vitória na Série A do Brasileiro Foto: FABIANE DE PAULA

O dilema existe pela preocupação com a campanha na Série A, com o Vovô almejando a parte de cima na tabela.

O certo é que o volante Rodrigo Lindoso não pode atuar, por ter sido emprestado pelo Colorado ao Vovô.

Outros que devem desfalcar o Vovô são o zagueiro Luiz Otávio e Vina. O zagueiro por desgaste físico e o meia-atacante por hipotermia, após o jogo na altitude. Além do quarteto que contraiu Covid-19 antes do jogo na Bolívia: O goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, zagueiro Lucas Ribeiro e o o atacante Cléber.

Volta de Mendoza?

O atacante Mendoza participou do treino de sexta-feira e pode ser a novidade alvinegra hoje após uma lesão muscular de grau II, sofrida há 15 dias. Ele foi liberado para exercícios no gramado e se evoluir bem deve ser relacionado.

Legenda: O atacante Mendoza é o artilheiro do Vozão na Série A e pode voltar diante do Inter após se recuperar de lesão Foto: THIAGO GADELHA

O lateral-esquerdo Victor Luiz espera que o Vovô consiga a primeira vitória em casa nesta Série A. O Alvinegro é o único mandante ainda sem vitórias.

“O incômodo é muito grande. A gente veste uma camisa muito grande para estar brigando por muito pouco. Pelo tamanho da camisa do Ceará, nós temos que brigar por coisas grandes. Estamos a dois pontos da zona do rebaixamento, mas também uma vitória nos leva para a oitava posição. Então é um campeonato muito achatado, muito competitivo. Prefiro enxergar o copo meio cheio do que meio vazio”, ressalta.



Internacional misto



O Inter vem bem no Brasileiro e está em 4º na Série A com 24 pontos. Também envolvido com a Copa Sul-Americana, o time gaúcho foi derrotado pelo Colo-Colo por 2 a 0 fora de casa, por isso terá que reverter a desvantagem na próxima terça-feira no Beira-Rio. Por isso, o tecnico Mano Menezes decidiu poupar os principais titulares, vindo encarar o Vozão com um time misto.

Ao todo, 12 atletas estão fora, com as principais baixas entre os titulares sendo: Daniel (goleiro), Vitão (zagueiro), Edenílson e Alan Patrick (meio-campistas) e Alemão, Pedro Henrique e David (atacantes).

Também estão fora os laterais Bustos (lesão muscular na coxa direita) e Renê (desconforto muscular na coxa esquerda) e os atacantes De Pena (edema muscular na coxa esquerda) e Wanderson (lesão muscular na coxa esquerda).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará:

Vinicius Machado, Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda, Victor Luís; Richardson, Richard Coelho, Fernando Sobral; Lima, Erick, Zé Roberto. Técnico: Marquinhos Santos

Internacional: Keiller; Heitor, Moledo, Mercado e Moisés; Gabriel, Johnny, Estevão, Taison e Mauricio; Cadorini (Wesley Moraes). Técnico: Mano Menezes

FICHA TÉCNICA | Ceará x Internacional

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 2 de julho de 2022, às 19 horas

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA) - PR

Assistente 1: Ivan Carlos Bohn - PR

Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos - PR

Árbitro de Vídeo: Adriano Milczvski - PR