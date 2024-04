Boca Juniors deve enfrentar Fortaleza com time alternativo, diz jornal argentino; veja escalação

O Boca Juniors deve escalar um time alternativo para enfrentar o Fortaleza nesta quinta-feira (25) na Arena Castelão, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A delegação do time chega nesta quarta (26) em Fortaleza (CE).

Com jogadores sofrendo por conta de desgaste físico e partidas decisivas no futebol argentino se aproximando, a tendência, de acordo com a imprensa argentina, é que o técnico Diego Fernández escale um time misto contra o Fortaleza.

Legenda: Diego Martínez, técnico do Boca Juniors Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Romero; Di Lollo, Lema, Figal, Saracchi; Saralegui, Medina, Equi Fernández, Fabra; Langoni e Merentiel.

Considerando o balanço de duas escalações - a que reúne os jogadores mais utilizados pelo Boca Juniors na temporada 2024 e a que foi utilizada na última partida, contra o River Plate - apenas três titulares devem estar em campo: Romero, Lema, Saralegui e Merentiel.

Por outro lado, três jogadores da provável escalação contra o Fortaleza estão em uma das duas escalações: ou na que reúne os jogadores mais utilizados pelo Boca Juniors na temporada 2024 ou na que foi utilizada na última partida, contra o River Plate: Figal (mais utilizados), Medina (mais utilizados) e Equi Fernández (contra o River).

Legenda: Jogadores do Boca Juniors comemorando Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Por fim, quatro jogadores da provável escalação contra o Fortaleza não estão nem na escalação dos mais utilizados e nem na que foi utilizada na última partida: Di Lollo, Saracchi, Fabra e Langoni.

ESCALAÇÃO DOS MAIS UTILIZADOS

Romero; Advíncula, Lema, Figal e Blanco; Saralegui, Medina, Pol Fernández e Zenón; Cavani e Merentiel.

ÚLTIMA ESCALAÇÃO TITULAR