Ex-Ceará, Valdo comemora retorno aos gramados no futebol japonês após grave lesão

Após oito meses longe dos gramados, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, voltou a campo na última semana. Em duelo válido pela Copa da Liga Japonesa, o brasileiro jogou 45 minutos na vitória de sua equipe, o V-Varen Nagasaki sobre o Júbilo Iwata por 1 a 0, se classificando para a próxima fase da competição.

A última partida de Valdo tinha sido em julho de 2023, antes de sofrer uma grave lesão no menisco. O zagueiro comemorou este grande momento, e falou da luta nos últimos meses para a recuperação da lesão, e o retorno aos gramados.

"Quando passamos por um processo como este, de sofrer uma grave lesão, passar pela cirurgia, vem muitas coisas na cabeça. Se iria voltar a jogar da melhor forma, no mesmo nível. Mas entreguei tudo nas mãos de Deus, e sei que as melhores pessoas cuidaram de mim durante toda a recuperação para conseguir retornar a fazer o que eu amo, que é jogar futebol. No momento que voltei aos gramados, pude sentir essa adrenalina de novo, a recepção dos torcedores, e isso é muito gratificante e me deixou muito emocionado. Agradeço muito a todos que estiveram neste processo desde o primeiro dia, até este retorno", disse Valdo.

Com passagem pelo Ceará entre 2016 e 2019, Valdo está desde 2020 no futebol japonês e desde 2023 no V-Varen Nagasaki. O zagueiro também falou sobre a sua sequência no clube, e destacou que o foco é ajudar o time do Japão em seus objetivos na temporada.

"Agora, vou seguir trabalhando todos os dias, em busca de seguir evoluindo e ir adquirindo ritmo para voltar a mesma forma de antes, e poder ajudar o V-Varen Nagasaki em seus objetivos, principalmente na busca pelo acesso a J-League em 2025. Espero continuar a ajudar este clube, e honrar todos os esforços feitos por cada um", completou.