Fortaleza lança novo uniforme principal para a temporada 2024; veja fotos

O Fortaleza lançou oficialmente o seu novo uniforme principal para a disputa da temporada 2024. A “Tradição 2024” foi divulgada no início da noite desta quarta-feira (24) nos perfis oficiais do Tricolor do Pici, através de um vídeo.

A expectativa é que a estreia do novo uniforme aconteça nesta quinta-feira (25), quando o Fortaleza enfrenta o Boca Juniors na Arena Castelão, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A bola rola às 21h para o confronto internacional.

Veja vídeo

NÓS SOMOS A TRADIÇÃO 🦁



Uma tradição lapidada há mais de um século, feita com o suor daqueles que honraram nosso nome e nossa história em diferentes épocas. pic.twitter.com/G3NGfrZ3Vg — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 24, 2024

“Uma tradição lapidada há mais de um século, feita com o suor daqueles que honraram nosso nome e nossa história em diferentes épocas. […] Mais moderna, com mais novidades e principalmente, com o DNA de um leão indomável”, disse o clube no lançamento.

A camisa recebe a assinatura da marca Volt, que desenvolve uniformes de equipes de futebol. A “Tradição 2024” segue o padrão de linhas horizontais nas cores azul e vermelho, intercaladas por listras brancas.

VEJA FOTOS

Legenda: O Leão do Pici lançou seu novo uniforme nesta quarta-feira (24) Foto: Mateus Lotif/ FEC

Legenda: O Leão do Pici lançou seu novo uniforme nesta quarta-feira (24) Foto: Mateus Lotif/ FEC

Legenda: O Leão do Pici lançou seu novo uniforme nesta quarta-feira (24) Foto: Mateus Lotif/ FEC

Detalhes

A principal novidade do novo uniforme é a aplicação do tecido jacquard nos ombros e no recorte lateral, conferindo uma textura de relevo, com motes ligados à história do Tricolor.

Além do uniforme principal, o Tricolor também está lançando suas 3 camisas de goleiro, que seguem um mesmo layout, com gola, ombros, laterais e bordas em azul marinho e as cores predominantes em tons mais claros, sendo amarelo, rosa e azul, respectivamente.

O novo uniforme conta com a tecnologia presente nos modelos fabricados pela Volt Sport, como o tecido Dry Ray, composto 100% por poliéster, escudo em TPU, proteção contra raios solares e propriedades térmicas.

“Estamos muito felizes em lançar mais um uniforme, fruto da nossa parceria com a Volt Sport. É um ano de muitos desafios para o Leão, com a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Por isso, é importante contarmos com um manto que represente tanto a torcida quanto a instituição dentro de campo. Ficamos muito satisfeitos com o resultado final”, comenta Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.