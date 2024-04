Fortaleza é campeão da Copa Estado de Futsal ao vencer São João do Jaguaribe nos pênaltis

O Fortaleza é campeão da Copa Estado de Futsal. O Tricolor de Aço venceu o São João do Jaguaribe nos pênaltis por 5 a 4 na noite de quarta-feira no CFO, e levantou a taça. No tempo normal, a partida terminou empatada em 2 a 2, e na prorrogação em 1 a 1. E como no jogo de ida a partida também havia terminado empatada em 2 a 2, a decisão foi nos pênaltis e o Leão levou a melhor.

Jogo tenso

O jogo foi tenso no tempo normal e na prorrogação, com alternancias de placar e muitas confusões entre os jogadores na quadra. A partida precisou ser interrompida pela arbitragem várias vezes.

O Leão fez 1 a 0 com Samurai, após cobrança de falta ensaiada de Valdin. O São João do Jaguaribe empatou o jogo com gol de Cadu. Nos minutos finais do 1º tempo, o Fortaleza voltou a ficar na frente com gol de Two. Foi quando o alviverde empatou no 2º tempo com Jerrim, levando a decisão para a prorrogação.

Prorrogação

Na metade do 1º tempo da prorrogação, o Tricolor de Aço voltou a ficar na frente com Valdin. Ele pegou rebote de finalização de Samurai e mandou para as redes. No 2º tempo da prorrogação, Luciano pegou de voleio e marcou um golaço.

Pênaltis

Nas penalidades, as duas equipes bateram bem até o empate em 4x4. Valdin foi para a cobrança decisiva para o Fortaleza e fez 5x4, colocando a pressão em Luciano. E o jogador do São João do Jaguaribe perdeu a penalidade, com o goleiro Andson fazendo defesa com peito, dando o título ao Fortaleza.

Veja o momento do título