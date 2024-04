Boca Juniors desembarca para jogo contra o Fortaleza; veja vídeos

O Boca Juniors desembarcou em Fortaleza na noite desta quarta-feira (24), no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza e foi recepcionado por torcedores. Os jogadores do Boca pararam para dar autógrafos aos torcedores na chegada.

O time argentino enfrenta o Tricolor de Aço nesta quinta-feira (25), às 21 horas no Castelão pela Copa Sul-Americana. O presidente do clube, Juan Roman Riquelme, chegou junto com a delegação e também foi 'tietado'.

Legenda: Os jogadores do Boca Juniors chegando em Fortaleza Foto: Marta Negreiros / SVM

Delegação do Boca Juniors chega em Fortaleza



— Jogada (@diariojogada) April 24, 2024

Delegação do Boca Juniors chega em Fortaleza, com o presidente Juan Román Riquelme



— Jogada (@diariojogada) April 24, 2024

O time xeneize relacionou 23 jogadores para o duelo contra o Fortaleza. A principal ausência é de Edinson Cavani. O atacante uruguaio chegou a realizar algumas atividades após a vitória contra o River Plate, mas não viaja com a equipe Xeneize para o duelo contra o Tricolor do Pici. O jogador apresentou sobrecarga física e segue em recuperação. Benedetto deve assumir a vaga.

No entanto, o time tem o retorno de Frank Fabra (que cumpria suspensão por cartão vermelho). O grupo vem também com duas novidades: Lautaro Di Lollo e Milton Delgado, atletas da base.



Veja relacionados