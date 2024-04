Matheus Bahia reforça importância do Ceará vencer o Mirassol: 'precisa ganhar fora de casa'

O Ceará encara o Mirassol em jogo da segunda rodada da Série B do Brasileiro. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (25), Matheus Bahia falou sobre qual deve ser a postura diante da equipe paulista, na busca pela primeira vitória na competição.

"Acredito que a gente tem que ter algumas precauções, mas não mudar nosso modelo de jogo, como a gente vem jogando, na agressividade que estamos tendo. Claro que a gente precisa melhorar em alguns aspectos. Acho que foi produtivo o que fizemos no primeiro jogo, e vamos continuar com o que a gente vem fazendo", disse o lateral.

"Por termos empatado em casa, a gente precisa ganhar fora de casa agora. A gente tem plena condição, mas do outro lado tem um adversário que treina junto há um tempo. Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai buscar os três pontos, que temos condições de conseguir", completou.

Matheus Bahia é um dos 16 reforços do Alvinegro para a temporada de 2024. O jogador destaca a rápida adaptação em Porangabuçu.

"Pela forma como fui recebido no clube, com o acolhimento que eu tive foi muito mais fácil performar. Fui crescendo cada vez mais, ganhando confiança. O grupo também foi ajudando. Acho que é só o começo da minha jornada aqui no Ceará", relatou o atleta.

Após empatar com o Goiás, o Ceará volta a campo na segunda-feira (29), quando enfrenta o Mirassol em jogo da segunda rodada da Série B. O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Campo Maia.