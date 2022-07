Atacante do Ceará, Erick é submetido a procedimento cirúrgico após lesão em jogo contra o Inter

O atacante Erick, do Ceará, precisou passar por cirurgia após lesão sofrida no empate em 1 a 1 contra o Internacional, na noite deste sábado (2), na Arena Castelão. O procedimento foi realizado na noite deste domingo (3).

Erick foi substituído por Kelvyn aos 32 minutos do 1º tempo, após ter levado a pior em dividida com Liziero, do Inter. O camisa 11 do Vovô saltou para disputa de bola, mas acabou caindo de mau jeito. A queda resultou em fratura na clavícula esquerda.

O jogador segue internado, mas está bem. Entretanto, ainda não há previsão de quando ele poderá ser liberado para voltar a atuar.

Erick vinha sendo em crescente no Ceará, com dois gols nos últimos dois jogos. Ele foi eleito o melhor em campo na histórica vitória por 2 a 1 sobre o The Strongest, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

