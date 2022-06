John Vásquez diz que recebeu boas referências do Ceará e garante: "vou com os maiores desejos"

Está tudo certo. John Vásquez será jogador do Ceará, como o Diário do Nordeste antecipou. O Alvinegro aguarda apenas alguns detalhes para anunciar oficialmente a contratação do colombiano, que inclusive já se manifestou pela primeira vez após o acerto com o clube brasileiro.

Em entrevista à Rádio Antena 2, da Colômbia, Vásquez falou sobre o acerto com o Vovô.

John Vásquez Reforço do Ceará "Foi uma negociação entre os clubes (Ceará e Deportivo Cali). Eu estava concentrado já pensando na partida de hoje (contra o Melgar). Sempre tive a ilusão de que poderia jogar no futebol do exterior. Deus me deu essa oportunidade e vou com os maiores desejos e também a maior ilusão".

Atacante de velocidade, Jhon Vásquez tem 27 anos e está no Deportivo Cali desde 2020. Nesta temporada, realizou 21 jogos, deu uma assistência e marcou quatro gols, sendo três na Copa Libertadores. Ele falou as referências positivas que recebeu do Alvinegro.

"É uma boa equipe, atualmente também está jogando Copa Sul-Americana, está fazendo um bom papel no Campeonato Brasileiro. Tem Mendoza e teve Yony González, que jogou lá e me passou boas referências da instituição", finalizou.

O jogador chegará por empréstimo até o fim de 2023, com opção de compra do Alvinegro. O desembarque na capital cearense deverá ocorrer nos próximos dias.