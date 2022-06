Contrato chega ao fim e meia Wescley deixa o Ceará

Como o Diário do Nordeste já havia antecipado, o meia Wescley está de saída do Ceará. O contrato do jogador chega ao fim nesta quinta-feira (30) e não será renovado. Com isso, o atleta estará livre no mercado para buscar um outro clube.

Atualmente com 30 anos, Wescley está no Ceará desde 2018, quando foi contratado por R$ 4,4 milhões. Na época, foi a maior contratação da história do futebol cearense, e até hoje, ele é a maior aquisição do Alvinegro.

A reportagem apurou que o staff do jogador já recebeu sondagens de dois clubes da Série A e três da Série B. A intenção é dos representantes do atleta é que ele siga atuando na Primeira Divisão.

Legenda: O meia Wescley estava no Ceará desde 2018 Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Em 2021, Wescley foi emprestado ao Juventude, onde disputou a Série A, realizando 28 jogos, sendo 18 como titular, e marcou um gol.

Nesta temporada, ele foi pouco utilizado no Alvinegro pelos treinadores Tiago Nunes e Dorival Júnior, atuando apenas em nove jogos, sendo quatro como titular. O camisa 20 marcou um gol. Nos três jogos realizados sob comando de Marquinhos Santos, ficou no banco somente uma vez, mas não entrou em campo.

Como não completou sete jogos pelo Ceará, Wescley pode inclusive se transferir para outro clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, somente poderá atuar a partir do dia 18 de julho, quando for reaberta a janela de transferências.