Rodrigo Lindoso e Mendoza iniciam período de transição no Ceará

O volante Rodrigo Lindoso e o atacante Stiven Mendoza iniciam período de transição no Centro de Saúde e Performance (CESP) do Ceará nesta quarta-feira (29). Recuperados de lesão muscular, os atletas voltam a trabalhar com bola e devem ficar à disposição de Marquinhos Santos em breve.

Goleador do time na temporada, Mendoza está afastado do Ceará há 14 dias. O colombiano se lesionou no empate sem gols contra o Atlético-MG, válido pela 12ª rodada da Série A. Desde então, inciou tratamento intensivo no departamento médico para tratar lesão de grau I para II e ficar apto à comissão técnica.

Caso similar aconteceu com o volante Rodrigo Lindoso. Após a derrota do Ceará para o Fortaleza, no duelo da ida da Copa do Brasil, o camisa 19 deu entrada no CESP com lesão muscular. O trabalho intensivo deu resultado, com o atleta entrando em transição sete dias depois.

No último final de semana, o goleiro Richard também iniciou o período de transição, após estirar o ligamento do joelho. A última partida do arqueiro aconteceu no dia 17 de maio, contra o General Caballero. O camisa 91 não é relacionado desde 28 de maio.