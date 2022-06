Marquinhos Santos revela lesão de Mendoza e detalha situação de Vina para Fortaleza x Ceará

Com o 0 a 0 diante do Cuiabá, o Ceará se tornou o time com mais empates no Brasileirão 2022. Ao todo, são sete. As equipes entraram em campo neste sábado (18), na Arena Pantanal. O resultado fez o Alvinegro dar um salto na tabela. Agora em 10º, a equipe mira o Clássico-Rei pela Copa do Brasil e terá desfalques importantes. Há menos de uma semana no comando da equipe, o técnico Marquinhos Santos avalia o panorama, elogia o trabalho deixado por Dorival e projeta o duelo com o maior rival.

Legenda: Mendoza sentiu a coxa no 1º tempo contra o Atlético (MG) e não enfrenta o Cuiabá Foto: Divulgação/Ceará SC

“O Mendoza foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 para 2. Estamos tratando e vendo possibilidade de tê-lo para o confronto de quarta-feira, mas não oferecia condições para esse jogo frente ao Cuiabá. Em relação ao Vina, ele não foi preservado. O Vina acusou um desgaste muito grande. E com os parâmetros que tivemos nas avaliações, foi decidido que neste jogo estaríamos colocando ele em risco para uma possível lesão. Ele não suportaria mais essa intensidade. Já está em processo de recuperação. A projeção é de que ele se recupere para o jogo de quarta-feira”, explicou o técnico.

O Ceará encara o Fortaleza em jogos de ida e volta nas quartas de final da Copa do Brasil. O momento é inédito para as duas equipes. O primeiro duelo será no dia 22, próxima quarta-feira, na Arena Castelão.

“É um jogo que mexe com a cidade. Sabemos o peso e o tamanho dele. Mas a temporada é longa... É um jogo que em 180 minutos vai decidir a equipe que tiver mais competência para chegar às quartas da Copa do Brasil. Não é esse primeiro jogo que é decisivo, mas o segundo. Vamos analisar e ver os atletas que estão em melhores condições. Sempre vamos ter a melhor equipe que tiver para cada jogo. Não tem essa história de poupar. Não gosto de poupar jogadores. Sempre procuro colocar aqueles que encontram-se em melhores condições, sejam elas técnico, físico, tático e mental, para que o Ceará possa estar bem representado”, afirmou Marquinhos Santos.

Marquinhos Santos lembra o nível das competições nacionais e fala da evolução do time.

Legenda: Marquinhos Santos fala dos desfalques do time e elogia trabalho deixado por Dorival. Foto: Thiago Gadelha/SVM

“A gente tá diagnosticando algumas coisas. Não é fácil pegar o carro andando para que se troque o pneu. Mas acredito muito no que vinha sendo realizado pelo Dorival, que fez um grande trabalho e a gente tá dando continuidade. Vale ressaltar que o Ceará está a 12 jogos sem perder. É um número expressivo. Não é fácil, no nível competitivo do futebol brasileiro, ficar sem perder no calendário que temos. Então, nessa reconstrução, com a perda do Mendoza, o Vina fora, o Richard suspenso.. Aqueles que entraram foram bem”, concluiu.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: