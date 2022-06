A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou nesta sexta-feira (17) a mudança no horário do Clássico-Rei disputado pela Copa do Brasil nos dias 22 de junho e 13 de julho. Inicialmente marcado para às 19h30 (horário de Brasília), os confrontos acontecerão às 20h (horário de Brasília).

A mudança visa acatar o pedido da segurança pública do Estado do Ceará. A detentora de direitos (Amazon Prime) também acatou a solicitação.

O local da partida e a data foram preservados.

Legenda: CBF comunica mudança de horário em confrontos do Clássico-Rei pela Copa do Brasil 2022 Foto: Divulgação / CBF