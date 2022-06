Cuiabá x Ceará pelo Brasileirão: veja horário, onde assistir, escalação e palpites para o jogo

O Ceará visita o Cuiabá neste sábado (18), às 19h, pela 13ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. O confronto será na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) e pode levar o Vozão ao G-8 da competição ao fim da rodada. O Vozão hoje é o 15º com 15 pontos, mas com uma vitória, pode levá-lo ao 7º lugar ao fim da rodada.

Pré-jogo do Ceará hoje; veja detalhes

Que horas será Cuiabá x Ceará

O jogo tem início às 19h deste sábado (18)

Onde assistir Cuiabá x Ceará

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, além da Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites para o jogo

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE CUIABÁ X CEARÁ:

Legenda: O Ceará pode chegar ao G-8 se vencer fora de casa o Cuiabá pela 13ª rodada Foto: THIAGO GADELHA

Cuiabá:

Walter, João Lucas, Marllon, Paulão, Uendel, Camilo, Rafael Gava, Rodriguinho, André Luís, Felipe Marques, André. Técnico: Antônio Oliveira

Ceará:

João Ricardo; Nino, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Lindoso, Richardson, Lima; Erick, Vina e Cléber. Técnico: Dorival Júnior.

Como chega o Vozão

Após empatar em 0 a 0 no Castelão, na estreia do técnico Marquinhos Santos, o Vozão conta com um ótimo retrospecto fora de casa para subir na tabela. Dos 15 pontos conquistados na Série A, 12 foram como visitante: Palmeiras (3x2), Santos (0x0), São Paulo (2x2), Fortaleza (1x0), América/MG (2x0) e Goiás (1x1). O excelente retrospecto faz do Vovô o melhor visitante da Série A, com 57,1% de aproveitamento.

Legenda: O técnico Marquinhos Santos estreou pelo Ceará na quarta-feira, no empate em 0 a 0 com o Atlético Mineiro no Castelão Foto: KID JUNIOR

Para o segundo jogo à frente do Ceará, Marquinhos Santos terá dois desfalques importantes: Richard Coelho, que cumpre suspensão automática. A outra ausência fica por conta de Mendoza. O colombiano sentiu a coxa na primeira etapa contra o Atlético (MG) e ficou de fora do treino de apronto, antes da viagem para a capital mato-grossense. Portanto, o time não terá o colombiano em viagem.

Porém, terá o retorno de Lima, que foi liberado para treinar normalmente durante a semana. Ainda não se sabe se o meia volta como titular.

Outros jogadores não estiveram no treino com bola ontem. João Ricardo, Luiz Otávio e Vina, que realizaram trabalhos na academia, devem entrar em campo contra o Peixe Dourado. Além deles, Lindoso e Bruno Pacheco retornam ao time titular.



CUIABÁ x CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Data/Horário: 18 de junho de 2022, às 19h.

Transmissão: Premiere, Verdinha 810 e Diário do Nordeste (tempo real)

Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) SP

Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA) - SP

Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira SP

Árbitro de Vídeo Wagner Reway PB