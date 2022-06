Análise: Desfalques pesam e Ceará se contenta com empate contra o Cuiabá

A campanha do Ceará como visitante na Série A é a melhor em 12 rodadas e o credenciava para vencer o Cuiabá na Arena Pantanal na noite deste sábado (18). Mas os desfalques de Mendoza e Vina pesaram demais.

Ambos são muito importantes para o funcionamento do Ceará e sem eles, o poder ofensivo não é o mesmo. Basta ver o número de gols que cada um tem na temporada e as assistencias.

Assim, qualquer equipe que perdesse seus dois melhores jogadores de frente iria sofrer para criar chances e aproveitá-las.

Legenda: Erick substituiu Mendoza, lesionado, no jogo diante do Cuiabá pela Série A Foto: Fausto Filho/CearaSC

E foi exatamente isso que aconteceu. Por mais que Yuri Castilho e Erick tenham se esforçado, tentado criar, ambos não têm o poder de finalização nem de criação da dupla titular.

Ainda que organizado, com Richardson, Lindoso e Fernando Sobral no meio, o Ceará foi pouco criativo. Sua melhor chance no jogo foi a finalização de Bruno Pacheco que encontrou a trave de Walter.

Lima entrou no 2º tempo, mas como ainda está voltando de lesão, não fez a diferença que costuma fazer.

Seguro

Defensivamente, o Vovô continuou seguro, com poucas chances cedidas ao adversário. O Cuiabá é liminado técnicamente, mas foi perigoso em bolas alçadas para Elton e Felipe Marques, mas a defesa esteve bem.

Assim, seguro defensivamente e com pouco poder de "fogo" lá na frente - Cléber se esforçou demais, deu opções de jogada, mas não finalizou - o jeito foi se contentar com o empate.

O resultado não é ruim, já que foi um confronto fora de casa contra uma equipe que venceu ali o vice-líder Corinthians, mas evita uma subida na tabela até o G-8 e deixa o Vovô com uma pontuação ainda baixa (16 pontos) no meio da tabela.

Clássico-Rei

A boa notícia é a invencibilidade de 12 jogos na temporada e de 9 na Série A do Brasileiro, evidenciando uma consistência. E times assim não correm riscos em pontos corridos e podem beliscar vagas sul-americanas.

Outra boa notícia é que para o Clássico-Rei de quarta-feira pela Copa do Brasil, Vina e Mendoza, devem estar de volta: com eles o Vozão cresce demais.