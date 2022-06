Após empate com o Cuiabá, Luiz Otávio diz que Ceará não foi eficiente: "conseguimos chegar pouco".

O Ceará empatou em 0 a 0 com o Cuiabá na Arena Pantanal, no Mato Grosso, pela 13ª rodada da Série A do Brasileiro. O Alvinegro chegou aos 16 pontos e ao 9º jogo de invencibilidade na competição, mas repetiu outras boas exibições como visitante.

O zagueiro Luiz Otávio afirmou que o clube não foi eficiente, criando pouco ao longo dos 90 minutos.

"Infelizmente não conseguimos hoje.Faltou criatividade em alguns momentos, criamos algumas chances, tivemos a bola com o pacheco alí, mas conseguimos chegar pouco. Atravessamos muita bola na área e não conseguimos ser eficientes. Mas a gente sai com um ponto".

Desgaste

O zagueiro deu a entender que o desgaste fez diferença na partida deste sábado, por isso o rendimento abaixo.

"Difícil a gente ficar falando de desculpa, mas tivemos um jogo pesado em casa Atlético Mineiro em jogo bem intenso e nos desgastamos. E a gente vem aqui com todas as condições climáticas também. O clube trabalha, nos dá a melhor condição. Viemos em vôo fretado, todos os departamentos fizeram o melhor trabalho para nos deixar na melhor forma, mas não conseguimos".

Clássico-Rei

Em seguida, o zagueiro do Vozão destacou a importância da recuperação para o Clássico-Rei na próxima quarta-feira (22), pela Copa do Brasil, às 19h30 no Castelão.

"Agora temos a Copa do Brasil. É virar a chave.

Um jogo difícil em que esperamos estar melhores, mais inteiros para tentarmos vencer novamente".