Quem é Jhon Vásquez? Meia-atacante chega ao Ceará por empréstimo do Deportivo Cali; veja informações

O colombiano Jhon Vásquez, de 27 anos, reforçará o elenco do Ceará na temporada, após ser cedido por empréstimo pelo Deportivo Cali, com opção de compra, conforme revelado pelo jornalista Carlos Arturo Arango e confirmado pelo Diário do Nordeste.

A chegada do meia-atacante gerou questionamento nos torcedores alvinegros, buscando conhecer mais a fundo o colombiano.

Com passagens por Junior Barranquilla, Alianza Petrolera e Deportivo Cali, Jhon Vásquez terá sua primeira experiência em solo estrangeiro. Na carreira, o meia-atacante soma 152 partidas, com 30 gols marcados e seis assistências assinaladas.

Na atual temporada, Vásquez disputou 21 partidas pelo Deportivo Cali, com quatro gols marcados, sendo três pela Taça Libertadores da América, contra Always Ready (2x) e Boca Juniors.

🐂 El 'Toro' Jhon Vásquez fue elegido como el jugador del partido. 🏆



Doblete, asistencia y nuestro goleador en la @Libertadores. 👏🔥#VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/oRmYEHDhgC — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) May 20, 2022

A velocidade está entre as características de Vásquez, que atua principalmente pelo lado direito do campo, mas também pode atuar invertido ou com liberdade para flutuar. O atleta utiliza do 1x1 para ganhar confrontos contra adversários, geralmente cruzando bolas na área. Atuando com homens de área centralizados, Jhon pode ser utilizado, além de válvula de escape para iniciar transições, verticalizando o jogo, para buscar Cléber ou Peixoto na área central.

No setor ofensivo, o atacante ainda busca atrair a marcação para, em velocidade, sair em vantagem dos marcadores.

Legenda: Mapa de calor do Jhon Vásquez na temporada 2022 Foto: SofaScore

Jhon Vásquez ainda auxilia na recomposição pela lateral do campo, contribuindo com o sistema defensivo.

Para a posição, o Ceará conta com Erick e Iury Castilho.

Ficha técnica | Jhon Vásquez

Nome: Jhon Freduar Vásquez Anaya (Jhon Vásquez)

Idade: 12/02/1995 (27 anos)

Clubes: Junior Barranquilla, Alianza Petrolera e Deportivo Cali

Títulos: Torneo Finalización (2021)