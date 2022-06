Ceará encaminha contratação do atacante colombiano Jhon Vásquez

O Ceará está perto de anunciar a contratação de mais um reforço para o restante da temporada. Trata-se do atacante colombiano Jhon Vásquez, que estava no Deportivo Cali, da Colômbia. O jogador chegará por empréstimo até o fim de 2023, com opção de compra do Alvinegro.

O Vovô aguarda a resolução dos últimos detalhes burocráticos para oficializar o negócio, o que deve ocorrer nos próximos dias. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista colombiano Carlos Arturo Arango, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Vásquez, inclusive, sequer foi relacionado pelo Deportivo Cali para a partida contra o Melgar, nesta quarta-feira (29), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Em entrevista nesta terça-feira (28), concecida a Carlos Arango, o técnico Rafael Dudamel, do Deportivo Cali, falou sobre a saída do jogador.

"Sim, claro que é um golpe importante. Uma baixa importante. Porque quando nós esquematizamos o plantel, buscamos que cada integrante assumisse um protagonismo importante. E quando falta algum, você sente. Mas o importante é entender, aceitar a realidade da dinâmica do futebol, como mercado, como profissão, como negócio, e não importa quem se vai, mas quem chega. Hoje, o que mais desejamos, como corpo técnico e como institução, é que ele vá muito bem. Porque vai seguir sendo um representante do nosso clube, do nosso nome, do nosso país, e o que acontece com cada jogador que sai internacionalmente, nos vai beneficiar a todos", disse.

Perfil

Atacante de velocidade, Jhon Vásquez tem 27 anos e está no Deportivo Cali desde 2020. Nesta temporada, realizou 21 jogos, deu uma assistência e marcou quatro gols, sendo três na Copa Libertadores.

Ele acumula ainda passanges por Junior Barranquilla, Alianza Petrolera, Real Cartagena e Cucuta, todos da Colômbia. Esta será a primeira experiência do jogador fora do país de origem.