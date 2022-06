Em fim de contrato, Wescley não deve renovar com o Ceará; Lucas Ribeiro também pode sair

O meia Wescley não deve permanecer no Ceará. O contrato do jogador com o Alvinegro está encerrando no fim de junho e o Diário do Nordeste apurou que o vínculo não será renovado. Com isso, o atleta ficará livre no mercado para buscar outro clube. Além dele, o zagueiro Lucas Ribeiro também pode deixar Porangabuçu em breve.

Como não completou sete jogos pelo Ceará, Wescley pode inclusive se transferir para outro clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, somente poderá atuar a partir do dia 18 de julho, quando for reaberta a janela de transferências.

A chegada de Diego Rigonato, inclusive, que possui características semelhantes, já sinalizava que Wescley perderia ainda mais espaço no Vovô.

Nesta temporada, ele foi pouco utilizado pelos treinadores Tiago Nunes e Dorival Júnior, atuando apenas em nove jogos, sendo quatro como titular. O camisa 20 marcou um gol. Nos três jogos realizados sob comando de Marquinhos Santos, ficou no banco somente uma vez, mas não entrou em campo em nenhuma partida.

Legenda: Wescley e Lucas Ribeiro não serão aproveitados por Marquinhos Santos Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Atualmente com 30 anos, Wescley está no Ceará desde 2018, quando foi contratado por R$ 4,4 milhões. Na época, foi a maior contratação da história do futebol cearense, e até hoje, ele é a maior aquisição do Alvinegro.

Ao todo, somando a primeira passagem que teve, em 2015 e 2016, Wescley totaliza 177 jogos e 15 gols pelo Ceará.

Lucas Ribeiro

Legenda: Lucas Ribeiro fez 15 jogos pelo Ceará em 2022 Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Outro atleta que pode sair do Ceará em breve é o zagueiro Lucas Ribeiro. O atleta não vem sendo utilizado recentemente e, nas oportunidades que teve, não teve grande desempenho. Atualmente, o camisa 14 é a 5ª opção para a zaga, que conta ainda com Luiz Otávio, Messias, Gabriel Lacerda e Marcos Victor.

Lucas Ribeiro tem vínculo até o fim do ano, mas a reportagem apurou que o Ceará não deve dificultar uma saída do jogador caso haja interesse de outro clube, que está emprestado junto ao Hoffenhein.

Nesta temporada, Lucas Ribeiro atuou em 15 jogos, sendo 10 como titular, e marcou um gol.

VEJA MAIS Jogada Ceará e Fortaleza concorrem em prêmios da Conafut, que elege os melhores da temporada 2021