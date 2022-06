Recém-contratado, Diego Rigonato faz primeiro treino no Ceará

Novo reforço do Ceará para a temporada 2022, o meia-atacante Diego Rigonato já fez o primeiro treino no clube. Na tarde desta terça-feira (21), o jogador esteve em Porangabuçu e já realizou atividade com os demais jogadores do elenco.

O grande desafio do atleta, de 34 anos, é aprimorar a parte física. Ele terá quase um mês para isso, já que somente poderá atuar após o dia 18 de julho, quando será aberta a janela para inscrições de novos jogadores para o restante da temporada.

Diego Rigonato não atua há quase dois meses, já que o último jogo foi no dia 24 de abril, quando foi titular na derrota do Toluca por 4 a 2 para o Atlas, pelo Campeonato Mexicano.

O jogador pode atuar como ponta esquerda, meia central ou lateral-esquerdo. Visto como uma oportunidade de mercado, o jogador terá vínculo com o Vovô até o fim deste ano.