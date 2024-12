Nottingham Forest x Tottenham no Boxing Day da Premier League: veja horário, onde assistir e escalações

Nottingham Forest e Tottenham entram em campo nesta quinta-feira (26), às 12h (horário de Brasília), no estádio City Ground, em Nottingham (ING), para disputar um jogo no Boxing Day, pela 18ª rodada da Premier League 2024/25, a primeira divisão do Campeonato Inglês.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Disney+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nottingham Forest: Sels; Milenkovic, Murillo, Morato; Aina, Gibbs-White, Anderson, Williams; Elanga, Hudson-Odoi; Wood.

Tottenham: Forster; Pedro Porro, Dragusin, Gray, Spence; Bissouma, Kulusevski, Maddison; Johnson, Son, Solanke.

NOTTINGHAM FOREST X TOTTENHAM | FICHA TÉCNICA