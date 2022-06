Diego Rigonato no Ceará: confira os motivos do clube para a contratação do meia-atacante

O Ceará anunciou a contratação do meia Diego Rigonato na segunda-feira (20). O atleta de 34 anos assinou contrato até o fim de 2022 e acumula experiência no cenário internacional. O Diário do Nordeste apurou os motivos para o Vovô acertar com o jogador, que estava no Toluca, do México.

O nome foi avaliado pelo departamento de inteligência após indicação de carência no elenco para o lado esquerdo ofensivo. O objetivo era conseguir um atleta que poderia atuar na 2º linha, pelo lado esquerdo, em função exercida atualmente por Mendoza no ataque e também por outros atletas no meio-campo.

Motivos do Ceará para contratar Diego Rigonato

Atender carência do elenco, com armação pelo lado esquerdo ofensivo. Polivalência, com chance de atuar como meia central, ponta esquerda e lateral-esquerdo. Característica de recomposição, com preenchimento de espaço. Perfil de qualidade no passe e na bola parada. Oportunidade de mercado: contrato próximo do fim no Toluca, do México.

Escolha de Dorival Júnior

No mapeamento, o clube listou opções para o setor e investiu no nome sugerido pelo ex-treinador Dorival Júnior. A experiência, a possibilidade de atuar em diversas posições (ponta esquerda, meia central ou lateral-esquerdo) e os atributos individuais (finalização de longa distância e a bola parada) pesaram a favor de Diego Rigonato.

O acerto ocorreu ainda em maio, com exames realizados nos últimos dias. O planejamento do departamento físico é recondicionar o jogador até a abertura da janela de transferência em 18 de julho, quando será inscrito e liberado para atuar, agora sob o comando de Marquinhos Santos.

Para a gestão, Diego Rigonato é considerado uma oportunidade de mercado. Por isso, o contrato até dezembro. Apesar de atuar como lateral-esquerdo no México, tem bagagem internacional e posição de origem mais ofensiva, de armação, se tornando mais uma alternativa no elenco para o setor.

Ficha técnica | Diego Rigonato

Nome: Diego Rigonato Rodrigues (Diego Rigonato) Idade: 34 anos Posição: Meia-atacante Naturalidade: Americana Clubes onde passou: Budapest Honvéd (HUN), Tours (FRA), Stade Reims (FRA), Al Dahfra (EAU), Toluca (MEX) e Ceará.

Mais reforços

Com a mudança da comissão técnica, o departamento de futebol tem reuniões com o treinador Marquinhos Santos para avaliação de novas carências e opções disponíveis no mercado. O clube trabalha para intensificar o mapeamento e reforçar o time como foco na janela de transferência.

Assim, Diego Rigonato será apenas o 1º de mais nomes que chegaram ao Vovô. Do mesmo modo, o elenco atual também é avaliado em rendimento, o que pode resultar na saída de outros atletas.