Janela de transferência fecha hoje (12); entenda a regra e vote nas prioridades de Ceará e Fortaleza

A primeira janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira, dia 12 de abril. A data é um marco no Brasil: um mecanismo inédito implantado pela CBF após readequação da Fifa. Assim, as últimas contratações entre clubes, incluindo do mercado internacional, devem ocorrer hoje.

Janelas de transferência do futebol brasileiro em 2022

Primeiro intervalo: entre 19 de janeiro e 12 de abril.

Segundo intervalo: entre 18 de julho e 15 de agosto.

Legenda: Ceará e Fortaleza são os únicos times do Nordeste na Série A de 2022 Foto: Kid Júnior / SVM

O novo prazo será aberto entre 18 de julho e 15 de agosto. A proposta é manter uma hegemonia do mercado no mundo, com a fixação de intervalos para a chegada de reforços. Vale ressaltar, no entanto, que a regra é aplicada apenas nos times das Séries A e B, o que envolve Ceará e Fortaleza.

Com os trâmites burocráticos, a inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) não precisa ser hoje, mas o acordo e a documentação no sistema de registro da CBF deve ser concluída nesta data para o jogador conseguir atuar ainda no 1º semestre. Caso contrário, será necessário esperar a nova janela.

As movimentações servem para atletas do mercado nacional e internacional. A partir de 2022, os clubes brasileiros devem respeitar a janela de transferências da CBF. A regra ainda é válida para o retorno de jogadores emprestados, ou seja, essa transferência também deve ocorrer dentro desse intervalo.

Quem pode ser contratado depois?

A limitação das transferências foi imposta para movimentações de atletas que defendem um clube ou que possuem vínculos de empréstimo firmados em 2022. Assim, caso um atleta rescinda o contrato antes do fechamento da janela, no dia 12 de abril, está apto para se transferir para uma nova equipe.

O regimento apresenta exceções previstas pela Fifa, como os desligamentos via Justiça, a exemplo da falta de pagamento de salário por um longo período do time empregador. O cenário da guerra entre Ucrânia e Rússia também deve ser encarado como episódio que inibe aplicação dessa janela.

