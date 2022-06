Ceará anuncia contratação do meia-atacante Diego Rigonato, ex-Toluca

O Ceará anunciou mais um reforço para a temporada 2022. É o meia-atacante Diego Rigonato, de 34 anos. O atleta teve vínculo encerrado com o Toluca, do México, onde estava desde 2019. O anúncio oficial ocorreu na noite desta segunda-feira (20).

Diego Rigonato chegou à capital cearense no domingo (19) para realizar exames médicos. Ele terá contrato até o fim de 2022.

O paulista, de Americana, chega como 1º reforço do Ceará na janela do meio do ano. A estreia deve acontecer após o dia 18 de julho, quando abre as operações para registro de transferências no país.

Trajetória

Meio-campista de origem, o paulista está na Europa desde 2006, quando foi anunciado pelo Honvéd, da Hungria. No Velho Continente, acumula passagens também por Tours e Stade de Reims, da França. Em 2018, deixou o continente europeu para defender as cores do Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos. Desde 2019, estava no Toluca, do México.