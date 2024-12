Manchester City x Everton no Boxing Day da Premier League: veja horário, onde assistir e escalações

Manchester City e Everton entram em campo nesta quinta-feira (26), às 9h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), para disputar um jogo no Boxing Day, pela 18ª rodada da Premier League 2024/25, a primeira divisão do Campeonato Inglês.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Disney+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Ortega Moreno; Lewis, Akanji, Ake e Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva e Foden; Savinho, Doku e Haaland.

Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Mangala, Gana, Doucouré e Ndiaye; Harrison e Calvert-Lewin.

MANCHESTER CITY X EVERTON | FICHA TÉCNICA