Ceará e Fortaleza concorrem em prêmios da Conafut, que elege os melhores da temporada 2021

O futebol cearense foi um dos destaques da temporada de 2021 e pode conquistar ainda mais com um reconhecimento nacional em premiações. Com classificação para torneios internacionais em 2022, Ceará e Fortaleza foram lembrados no prêmio da Conferência Nacional do Futebol (CONAFUT). A cerimônia reúne os melhores do Brasil no último ano com foco no cenário de alto rendimento.

O Ceará foi lembrado em duas categorias: Melhor Executivo de Marketing, com o diretor de marketing e comunicação Lavor Neto defendendo o título conquistado no evento anterior, e como Melhor Executivo Financeiro, através do diretor financeiro João Paulo Silva.

No caso do Fortaleza, a equipe também concorre na categoria de Melhor Executivo de Marketing, com o executivo de marketing Márcio Persivo, além das premiações coletivas de Melhor Comissão Técnica e o Melhor Departamento de Análise de Desempenho.

Categorias e votação

Um júri especializado realiza a indicação dos candidatos ao CONAFUT. O mesmo grupo, somado aos membros da entidade e do público em geral elegem os vencedores. Assim, os torcedores de Ceará e Fortaleza podem participar do processo e escolher os favoritos.

A votação votação online é neste link. Veja abaixo todas as categorias e os clubes indicados:

Indicados ao CONAFUT em 2022

Melhor CEO | Jorge Braga (Botafogo), Cristiano Keohler (Palmeiras) ou Thiago Scuro (Bragantino).

Melhor executivo financeiro | João Paulo Silva (Ceará), Fabiano Wurding (Grêmio) ou Fernando de Goes (Flamengo).

Melhor executivo de marketing | Lavor Neto (Ceará), Márcio Persivo (Fortaleza) ou José Colagrossi (Corinthians).

Melhor executivo de futebol | Anderson Barros (Palmeiras), Eduardo Freeland (Botafogo) ou Rodrigo Caetano (Atlético-MG).

Melhor Comissão Técnica | Fortaleza, Atlético-MG ou Palmeiras.

Melhor Departamento de Análise de Desempenho | Fortaleza, Athletico-PR e Bragantino.

Melhor Departamento de Futebol Feminino | Corinthians, Ferroviária e Palmeiras.