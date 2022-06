Ceará oficializa contratação do atacante Jhon Vásquez

Na noite desta quinta-feira (30) o Ceará anunciou a contratação do atacante Jhon Vásquez. Ele vem emprestado até 2023 ao Vovô, vindo do Deportivo Cali, da Colômbia. A informação foi antecipada pelo Diário do Nordeste.

Vásquez começou sua carreira no Junior Barranquilla e tem passagens por clubes como Alianza Petrolera e Deportivo Cali, equipe em que disputou as últimas três temporadas sendo destaque nas campanhas do título colombiano de 2021 e na Libertadores da atual temporada.

Veja lances do novo reforço do Ceará

Jhon Vásquez É DO VOZÃO! 🔥



O atacante colombiano chega pra reforçar o Alvinegro até dezembro de 2023.



Bem-vindo, Jhon! 🏁



📲 Saiba mais em https://t.co/pkR6Askrn8#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/wAmutzidCC — Ceará Sporting Club (@CearaSC) June 30, 2022

Expectativa

Em entrevista na última quarta-feira à Rádio Antena 2, da Colômbia, Vásquez falou sobre o acerto com o Vovô.

"Foi uma negociação entre os clubes (Ceará e Deportivo Cali). Eu estava concentrado já pensando na partida de hoje (contra o Melgar). Sempre tive a ilusão de que poderia jogar no futebol do exterior. Deus me deu essa oportunidade e vou com os maiores desejos e também a maior ilusão".

Opção de compra

Jhon Vásquez chega ao Ceará para um contrato de empréstimo com opção de compra. Por conta da janela de transferências da CBF, o atleta poderá entrar em campo somente a partir do dia 18/07.

Ficha Técnica

Jhon Freduar Vásquez Anaya (Jhon Vásquez)

Posição: Atacante

Nacionalidade: Colombiano

Clubes onde passou: Junior Barranquilla (COL), Alianza Petrolera (COL), Deportivo Cali (COL) e Ceará.