João Ricardo não quer Ceará jogando pelo empate pela Sul-Americana: "Tem que atacar o tempo todo"

O Ceará enfrenta o The Strongest na quarta-feira (6), no Castelão, às 19h15 pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa Sul-Americana e jogará pelo empate para avançar, já que venceu em La Paz por 2 a 1 na semana anterior. Uma boa vantagem, mas os alvinegros não querem saber de jogar pelo regulamento diante da torcida, no Castelão.

O goleiro João Ricardo, que concedeu entrevista pré-jogo na tarde desta terça-feira, quer o Ceará atacando o tempo todo, em busca da vitória. Ele está de volta ao Vovô após desfalcar o time por Covid-19 no jogo de ida da Sula e no último sábado diante do Inter pela Série A.

A vantagem é boa, considerável e será um jogo de detalhes. Não podemos levar sustos, Temos que ir pra cima, mostrar nosso futebol e buscar a vitória".

Confira a Coletiva do goleiro João Ricardo

Como uma final

Em seguida, o goleiro do Vozão, acredita em jogo difícil e que a equipe alvinegra precisará entrar concentrada e com atitude.

"O The Strongest está acostumado a jogar competições sul-americanas e é uma equipe forte. Não foi porque vencemos lá que vai ser fácil. Não podemos chegar aqui e achar que o placar vai vir. Temos que jogar, entrar focados, encarar como uma final. Já conversamos sobre o jogo, a preparação. A expectativa é muito boa".

Apoio da torcida

E para conquistar a classificação, o Ceará terá apoio do torcedor. O Castelão estará lotado para o confronto e JOão Ricardo elogiou o torcedor alvinegro.

"A torcida do Ceará é imensa, todo jogador quer jogar com casa cheia. Está nas mãos da gente passar. Esperamos sim conquistar a vaga no fim do jogo e fazer grande festa com o torcedor. Ter o torcedor do Ceará ao nosso lado nos motiva e nos condiciona para conseguir a vitória".

