Ceará venderá ingressos para jogo contra o The Strongest até meia-noite desta terça-feira; entenda

A torcida do Ceará irá comparecer em grande número para o decisivo jogo contra o The Strongest, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O clube divulgou que mais de 30 mil torcedores já estão garantidos para o confronto. E quem ainda não adquiriu entrada terá que agir rápido, já que a comercialização ocorrerá até meia-noite desta terça-feira (5).

Exclusivamente nesta terça-feira, a partir de 14h30min, o clube iniciou a venda de ingressos também na Escola Fábrica de Craques do Vozão, em Porangabuçu. O atendimento seguirá até às 23h59min, já que, de acordo com regulamento da Conmebol, não é permitida a venda de ingressos no dia do jogo. Os setores Premium e Inferior Norte estão esgotados.

O check-in para sócios-torcedores, sim, poderá ser realizado até às 15 horas da quarta-feira (6).

Ceará e The Strongest se enfrentam às 19h15min desta quarta-feira (6), na Arena Castelão. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o Ceará joga pelo empate para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana.

Confira os valores e setores ainda disponíveis para a partida:

Superior Norte - R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

Superior Central - R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia)

Inferior (Sul) - R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

Inferior Central (Bossa Nova) - R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Especial - R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Premium - ESGOTADA

