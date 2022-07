Já em Fortaleza, The Strongest treina no Pici antes de jogo contra o Ceará

Adversário do Ceará na Copa Sul-Americana, o The Strongest já está na capital cearense para a partida da próxima quarta-feira (6), às 19h15min, na Arena Castelão. Nesta segunda-feira (4), a delegação boliviana realizou treinamento no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, sede do Fortaleza.

A atividade foi compartilhada nas redes sociais do clube.

A missão do The Strongest está longe de ser das mais simples. Para avançar, os bolivianos precisam vencer por dois gols de diferença. Ou, no mínimo, por um gol de vantagem para levar a decisão para os pênaltis.

Como venceu a ida por 2 a 1, na altitude de La Paz, o Ceará joga pelo empate para se garantir nas quartas de final da Sul-Americana.

A expectativa é de bom público na Arena Castelão, já que mais de 20 mil torcedores estão garantidos para a partida. O técnico Marquinhos Santos terá o retorno de Mendoza e outros jogadores importantes para a partida.

