Mesmo com pedido de Fred, Ceará não vai abrir mão de torcida em jogo contra o Fluminense

A diretoria do Ceará garantiu que terá ingresso para a torcida visitante na partida contra o Fluminense, no sábado (4), às 19h, no Maracanã, pela Série A de 2022. O jogo marca a despedida do atacante Fred, ídolo do time carioca e que tinha solicitado à gestão alvinegra que cedesse os bilhetes, pois a carga para os donos da casa foi esgotada.

"O Ceará não vai abrir mão da própria torcida, ninguém faz isso e causa uma indisposição com a própria torcida. Pelo regulamento, temos 10% do ingresso, fizemos um alinhamento com o Fluminense. Vamos acompanhar as vendas e olhar demanda da nossa torcida, perceber quanto ingressos serão vendidos", declarou Veridiano Pinheiro, diretor de operações do Ceará.

Pelo Estatuto do Torcedor e o Regulamento Geral de Competições (RGC) previsto na CBF, o time visitante “tem o direito de reservar à sua torcida a quantidade máxima de ingressos correspondente a 10% da capacidade do estádio”. O Vovô exerceu esse regimento e terá o espaço no Maracanã.

Pedido de Fred

A despedida do Fred será com casa cheia. Na última sexta-feira (1º), o Fluminense anunciou que todos os ingressos disponíveis ao torcedor, cerca de 56 mil, estão esgotados. O atacante é um dos maiores ídolos recentes da equipe carioca, com 380 partidas e 199 gols. Nas redes sociais, solicitou a ajuda do Ceará.

“Vocês sabem que gosto de vocês, o carinho que eu tenho. Pedi a vocês aí, se der, para abrir mão da torcida do Ceará. Eu sei que o Fluminense sempre cumpre o negócio de ceder o direito, né? Tá cedendo os ingressos que vocês têm direito. Mas, vamos abrir mão aí. A torcida do Ceará também vai entender. Vai deixar de ir ver nosso jogo aí do Fluminense, é um momento especial”, afirmou Fred.