Ídolo do Fluminense, atacante Fred se despede do futebol contra o Ceará

A despedida do futebol do atacante Fred, ídolo do Fluminense, acontecerá no dia 9 de julho no duelo contra o Ceará, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Maracanã, o camisa 9 disputará sua última partida como atleta profissional.

O anúncio foi divulgado pelo Fluminense nesta terça-feira (28) em postagem nas redes sociais, enaltecendo os feitos do atacante com a camisa tricolor. Aos 38 anos, Fred disputou 11 temporadas no clube carioca (2009–2016 e 2020–2022), com 379 partidas disputadas e 198 gols marcados, e é maior artilheiro da história do Fluminense em jogos oficiais e o 2° maior artilheiro da história do clube.

Eu não queria que esse dia chegasse, mas foi inevitável. O ídolo que nos acompanhou, nos emocionou e nos amou tanto vai parar no dia 9, como tinha de ser, na partida contra o Ceará.



Em breve divulgo as informações de check-in e vendas. #FredEtern9 #VaiTePegar pic.twitter.com/wOHp27W8zL — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 28, 2022

Além do Fluminense, Fred soma passagens por América-MG, Cruzeiro, Lyon e Atlético-MG. Na Seleção Brasileira, o centroavante disputou duas Copas do Mundo (2006 e 2014), duas Copa América (2007 e 2011) e a Copa das Confederações (2013), sendo artilheiro com cinco gols, igualado com Fernando Torres, da Espanha.