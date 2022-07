Fred pede para Ceará ceder ingressos à torcida do Fluminense em despedida no Maracanã; veja vídeo

O atacante Fred, do Fluminense, usou as redes sociais do clube para pedir ao Ceará que libere os ingressos que a torcida alvinegra tem direito no jogo a ser realizado contra o time carioca pelo Brasileirão. O duelo vai marcar a despedida do camisa 9 como jogador de futebol.

Em vídeo divulgado no Instagram, neste domingo (3), o atleta faz o apelo diretamente ao presidente do Ceará, Robinson de Castro, e ao diretor de Finanças, João Paulo Silva.

VEJA VÍDEO:

“Tô fazendo vídeo aqui porque ficou uma galera sem poder ir no jogo, não vai conseguir ir sábado que vem, né? Na despedida nossa. Dr. João e Seu Robinson, vocês sabem que eu gosto de vocês, o carinho que eu tenho... Pedi a vocês aí, se der, para abrir mão, moço... A torcida do Ceará. Eu sei que o Fluminense sempre cumpre o negócio de ceder o direito, né? Tá cedendo os ingressos que vocês têm direito. Mas, vamos abrir mão aí, ó! A torcida do Ceará também vai entender. Vai deixar de ir ver nosso jogo aí do Fluminense... É um momento especial. O povo tá chorando aqui, todo mundo querendo ir... Aí tô pedindo. Vê o que você faz pra nós aí, Seu João! Dá uma moral pra nós aí, libera! Acho que são dois mil ingressos”, disse o jogador na publicação.

Ídolo no Fluminense, o centroavante anunciou que a despedida da carreira profissional de jogador será na 16ª rodada do Brasileirão, no duelo contra o Ceará. O confronto será no sábado (9), às 19 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Procurados pela reportagem, o presidente do Ceará ainda não se manifestou sobre o tema, assim como a assessoria do clube.

Fred protagonizou uma cena emocionante neste sábado, quando entrou nos minutos finais da partida contra o Corinthians e marcou o quarto gol da vitória tricolor. Aos 38 anos, ele vestiu a camisa do time 380 vezes e soma 199 tentos marcados pela equipe.