Touca de cetim: para que serve, benefícios e como usar o acessório que é febre no BBB 22

Quem acompanha o Big Brother Brasil 22 já deve ter notado que a touca de cetim é sensação entre os participantes. O acessório é utilizado pelos brothers e sisters, principalmente Jade Picon, Bruna Gonçalves e Luciano, sobretudo na hora de dormir. Mas, afinal, por que o produto é tão querido? Para que serve e como podemos utilizá-lo da melhor forma?

A Sisi conversou com duas especialistas no assunto para situar as principais características da touca de cetim. Cabeleireira e proprietária do Flozô – Salão e Loja, em Fortaleza, especializado em cabelos naturais, Luana Muriell contextualiza que o atrito é um dos principais vilões quando falamos em cuidados com os fios. Ele causa um desgaste que não pode ser completamente evitado.

Legenda: O ideal é usar a touca de cetim durante o sono, ou seja, colocá-la antes de dormir e retirá-la após acordar Foto: Divulgação

“Os fios atritam diariamente com o corpo, com a nossa roupa, com a roupa de cama, com eles mesmos… com a vida. E o cabelo é um tecido morto, que não se regenera como a pele, então precisamos evitar ao máximo os danos. Sempre será melhor prevenir do que remediar. E é aí que entram os acessórios de cetim”.

Angélica Freire, fundadora da Rede Ina Preta, complementa a fala de Luana ao afirmar que as toucas de cetim, além de ajudar a manter a definição nos fios de diferentes curvaturas, também conservam alguns procedimentos durante mais tempo, a exemplo de escovas e tranças. “O cetim, com sua maciez e por ser liso, preserva a fibra capilar, mantendo em dias a saúde dos fios e evitando os temidos frizz".

Benefícios

São vários, conforme as especialistas. O acessório reduz o atrito, evita o frizz e aumenta os day afters (como são conhecidos os dias após lavar o cabelo) sem precisar revitalizar a finalização. Também evita o embaraço dos fios e diminui a fricção entre eles, bem como a chance de quebra.

Além disso, ajuda a manter a umidade e a oleosidade natural das madeixas, deixando os fios alinhados e definidos, bem como proporciona aos cabelos cacheados a definição do cacho, sem perder o formato natural.

Legenda: Exemplo de touca de cetim difusora Foto: Divulgação

Detalhe importante: apesar de ser um truque muito benéfico para as cacheadas e crespas – por manter a definição do cacho no day after – a fronha de cetim é recomendada para todos os tipos de cabelo devido aos vários benefícios. Mesmo quem possui madeixas lisas, o cetim faz com que os fios não percam a hidratação natural, além de amanhecer mais alinhados.

Como usar

O procedimento é fácil. Luana recomenda comprar em lojas especializadas nos segmentos Cosméticos e Cabelos – no empreendimento mantido por ela, inclusive, há diversos modelos. Basta colocar a touca ao ir dormir e retirar pela manhã.

Já Angélica Freire diz que, para cabelos curtos, a recomendação é guardar delicadamente todos os fios dentro da touca, enquanto os mais longos podem recorrer ao coque frouxo. O importante é não deixá-los presos de um jeito forte – para não marcar nem danificar os fios – e secar completamente as madeixas antes de guardá-las, evitando problemas no couro cabeludo.

“O ideal é usá-la durante o sono, ou seja, colocá-la antes de dormir e retirá-la após acordar. No entanto, não há uma recomendação diária máxima ou mínima, já que a intenção é evitar atritos. Você também pode usar o acessório em casa durante o dia, que inclusive é uma forma de uso que está crescendo, pois todes querem o máximo dos benefícios que essa queridinha tem pra nos dar”.

Variados tipos

As toucas de cetim podem ser dupla face ou face única – nesta, o uso é pela parte mais brilhosa do tecido. Também podem ser difusoras (para secar o cabelo, reduzindo o frizz); de banho (com cetim pelo lado de dentro) ou de umectação (com uma manta térmica por dentro, potencializando o efeito dessa técnica).

Legenda: Exemplo de touca dupla face Foto: Divulgação

Angélica Freire sublinha que, na loja online @ina.preta, todos os modelos de toucas de cetim possuem elástico ajustável, para um maior conforto durante o uso. Além delas, outro acessório que vem crescendo como queridinho dos cuidados com os cabelos é o Durag, pedaço de pano estilosamente amarrado na cabeça, adotado por nomes como Madonna, Rihanna e Drake. Todos esses modelos têm a principal forma de uso durante o sono.

Toucas de cetim difusoras

Mais específicas, as toucas de cetim difusoras são recomendadas principalmente para cabelos com curvatura (ondulados, cacheados e crespos), mas também podem ser usadas por quem possui cabelo liso. “Elas ajudam a secar o cabelo ‘contido’, com menos interferência do vento, por exemplo. Somado a isso, o material do cetim ajuda a deixar com menos frizz e mais definição”, explica Luana Muriell.

A cabeleireira também acrescenta: “Além disso, as difusoras são muito práticas, uma vez que você fica com as mãos livres enquanto seca o cabelo – seja para se maquiar, assistir a uma série, ler um livro ou amamentar, por exemplo”.

Aprofundando os detalhes sobre o acessório, Angélica Freire observa que esse tipo de touca traz o resultado de secagem e finalização de salão para dentro de casa. O uso ajuda no processo de secagem do cabelo ao funcionar como uma espécie de estufa, na qual as madeixas ficam paradinhas enquanto o processo de secagem acontece, evitando frizz e aumentando a definição dos cabelos crespos e cacheados.

“É uma ótima aliada também para cabelos lisos e ondulados, e também para quem está passando pelo período de transição capilar – já que qualquer diminuição do atrito nos fios já traz benefícios para os cabelos. Além do mais, a touca difusora faz com que você não precise ficar segurando o secador: basta deixar ele apoiado na penteadeira enquanto faz outra coisa”.

Outra ótima opção para essa touca é usá-la para potencializar o momento de tratar os cabelos. Você pode colocá-la por cima da touca de banho quando estiver fazendo tratamento nos fios. O calor é um ótimo potencializador para as máscaras de tratamento, sendo perfeito utilizá-la nesses momentos.