A história do rock nacional em seis mulheres

O rock ainda engatinhava no Brasil. Estamos no fim dos anos 1950 e uma garota de 15 anos grava "Handsome Boy (Belo Rapaz)". A jovem Celly Campelo (1942-2003) ganhava os holofotes.

"A primeira artista brasileira a obter sucesso mercadológico cantando rock no Brasil", informa o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira.

Estrela da música pop, Celly é considerada uma pioneira. Com inúmeros compactos gravados foi presença marcante também na TV. Em 1961, é aclamada como "A rainha do rock", após votação promovida pela "Revista do Rock". No ano seguinte, surpreendeu os fãs ao anunciar a aposentadoria. Decidiu abandonar a carreira para se casar.

Wanderléa

Legenda: Wanderléa: marcante na voz e na moda Foto: Reprodução/site oficial

O caminho pavimentado por Celly seria continuado pela voz de Wanderléa. Cantora, compositora e atriz, é considerada a principal figura feminina da Jovem Guarda. O sucesso de "Pare O Casamento (Stop The Wedding)" levou a mineira ao estrelato.

Além da música, Wanderléa influenciou o comportamento da época. Umbigo de fora, cabelos ao vento. Sem falar nos figurinos, mini-saias, botas e calças boca-de-sino. Com o fim da Jovem Guarda, passou a experimentar novos sons. Grava João Donato, Caetano, Gonzaguinha...

Essa nova fase rende o elogiado LP "Maravilhosa" (1972), composto por repertório diferente dos discos anteriores. A lista inclui músicas como "Back in Bahia" (Gilberto Gil) e "Quero ser locomotiva", de Jorge Mautner.

Rita Lee

Legenda: O legado da Rainha do Rock Foto: Guilherme Samora

Ela nasceu Rita Lee Jones. Cantora, compositora, instrumentista, a "Rainha do Rock Brasileiro" despontou com Os Mutantes. Entre 1968 e 1972, ao lado de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, gravou seis discos considerados clássicos do rock nacional. Sucessos como "A Minha Menina", "Balada do Louco" e "Ando Meio Desligado".

Em 1972, Rita Lee deixa a banda e separa-se de Arnaldo Baptista. Esse recomeço na carreira é importante à consagração nacional. Lança "Fruto proibido" (1975) e vende 200 mil cópias.

A roqueira continuou criando hits e sendo tendência no longo das décadas. Uma boa dica é conferir o livro "Rita Lee: uma autobiografia". Em maio desse ano, anunciou estar com um tumor primário no pulmão. Força, Rita!

Paula Toller

Legenda: Sucesso com Kid Abelha e carreira solo Foto: Pedro Loreto

A próxima artista dessa lista simboliza o ressurgimento do rock nos anos 1980. Paula Toller ganhou as FMs do País com a turma do Kid Abelha. Em 1983, o compacto "Pintura íntima" vendeu mais de 100 mil cópias. A marca seria batida pelo grupo no ano seguinte, com o primeiro LP, "Seu espião". A faixa-título foi composta em parceria com Herbert Vianna e Leoni.

Toller compôs canções como "Fixação", Como eu Quero, "Nada por Mim", "Nada sei" e a citada "Pintura Íntima". Gravou músicas em inglês, italiano e até um álbum todo em Espanhol. O grupo continuou frequentando as paradas dos anos 1990 e 2000. Em 1998, a cantora entregou o primeiro disco solo. Veio "Sónós" (2007) e " Legenda: Interpretações marcantes de Cássia Eller são sucesso até hoje Transbordada" (2014).

Cássia Eller

Legenda: Interpretações marcantes de Cássia Eller são sucesso até hoje

Destacada pela voz grave e ecletismo musical, Cássia Eller (1962-2001) escreveu seu nome na história do rock brasileiro. A carioca foi uma das maiores representantes do gênero nos anos 1990. Com cinco discos de estúdio, Cássia Eller notificou-se por interpretações arrebatadoras. Cantou a poesias de grandes compositores como Cazuza, Renato Russo e Rita Lee.

Em 1994, no disco "Cássia Eler", grava "Malandragem" (Frejat e Cazuza). O trabalho tornou-se um dos maiores sucessos da cantora. As vendagens desse disco chegaram a 160 mil cópias. Outro êxito veio com "Veneno antimonotonia" (1997), que vendeu algo em torno de 120 mil cópias. No auge da carreira, Cássia parte precocemente em 29 de dezembro de 2001. Tinha 39 anos.

Pitty

Legenda: Pitty encantando novas gerações Foto: Otavio Souza

A baiana Pitty mantém a força das mulheres na cena rocker brasileira. Atuando como cantora e compositora emplaccou sem 2003 o disco "Admirável Chip Novo" (2003). Não parou mais e lançou ainda mais quatro álbuns de estúdio.

Além do cinema, também é reconhecida pela atuação na TV. De 2017 e 2020, na companhia de Astride Fontenelle, Mônica Martelli e Gaby Amarantos, apresentou o programa "Saia Justa", do canal GNT.