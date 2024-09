Satélite da Nasa registra fumaça que cobre parte do Brasil devido às queimadas; veja

Um satélite da agência espacial americana, a Nasa, registrou a fumaça que cobre parte do Brasil e de outros países da América do Sul. A situação se deve ao aumento de incêndios florestais registrados no País, cenário que tem se agravado nas últimas semanas — a Polícia Federal investiga, inclusive, a atuação criminosa em alguns dos casos.

Lançado em 2015, o Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) foi projetado para monitorar o clima espacial e o ambiente terrestre. O satélite, segundo O Globo, oferece uma "perspectiva única" para observar a interação entre o Sol e a Terra.

Os dados coletados pelo equipamento contribuem para a previsão de tempestades solares e eventos espaciais que podem afetar as comunicações e os sistemas de navegação na Terra. Além disso, ainda de acordo com O Globo, as imagens ajudam a monitorar mudanças climáticas, crescimento da vegetação e cobertura de nuvens.

Além do DSOVR, o satélite Noaa, da Nasa, também capturou a fumaça que se alastra pelo Brasil.

Legenda: O satélite Noaa, da Nasa, também registrou a fumaça provocada pelos incêndios no País Foto: Divulgação/Nasa

Mudanças climáticas

O Brasil tem sofrido com alta de queimadas florestais nas últimas semanas, o que leva a consequências no Norte e no Sul do País e contribui para o aumento das temperaturas.

Estados do Sul e do Sudeste também têm sido impactados pela fumaça, uma vez que, no momento, um corredor de vento se desloca do Norte ao Sul do País.