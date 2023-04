Camélia: veja significado espiritual e como plantar a flor em vaso

A camélia é um gênero de arbusto originário do Japão, Coreia e China. Ela é uma planta de crescimento lento e pode alcançar vários metros de altura.

Segundo o professor do curso de Agronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e autor de 12 livros na área de floricultura, Roberto Jun Takane*, a espécie é pouco cultivada no Ceará devido à dificuldade em obter a floração.

“A grande maiores das espécies são de origem de clima mais temperado, ou seja, necessitam de uma estação com menor temperatura”, explicou. “Países como Japão, Coreia do Sul, Portugal e Itália cultivam estas espécies como ornamental, mas também para produção de chás com as suas folhas”, acrescentou Roberto.

Tipos e cores da Camélia

Existem mais de 8 mil variedades da Camélia. Com relação às cores das flores, as mais comuns são as brancas, vermelhas e rosadas. A camélia amarela é muito rara, mas também pode ser encontrada.

Já a Camellia japonica é a mais cultivada nos jardins particulares, principalmente devido à manutenção simples.

Legenda: A espécie é pouco cultivada no Ceará devido à dificuldade em obter a floração Foto: Shutterstock

Significado espiritual

A camélia pode ter vários significados espirituais. No Japão, por exemplo, a branca é considerada má sorte, pois no país está associada a morte e funerais.

Já na Coreia, a camélia faz parte das cerimônias de casamento, pois simboliza longevidade e fidelidade.

A planta ainda é símbolo do amor e da devoção eterna na cultura ocidental, e por ter uma flor com precisão simétrica, também é associada a perfeição.

Legenda: A planta é símbolo do amor e da devoção eterna na cultura ocidental Foto: Shutterstock

Como plantar

O plantio da camélia deve ser em solo profundo, rico em matéria orgânica e levemente ácido, com pH entre 6 e 6,5. Apesar de a planta necessitar de regas frequentes, assim como a lavanda, o solo precisa ter boa drenagem para não se manter encharcado. Ela pode ser plantada em vaso ou floreira.

Como fazer muda

Uma das maneiras mais fáceis de fazer a muda da camélia é através do processo de estaquia ou alporquia. Para facilitar, é indicado usar estacas de ponteiro tratadas com hormônio enraizador. As mudas devem ser produzidas em ambiente sombreado, com regas constantes. Elas estão prontas para ser transplantadas para o local definitivo quando atingirem altura entre 0,8 e 1 metro.

Caso utilize sementes para o plantio, o primeiro florescimento ocorre somente após dez anos.

Como cuidar

Para que a camélia floresça saudável, ela precisa de alguns cuidados, como luz indireta, solo úmido e regas frequentes.

Camélia no vaso

A muda da Camélia deve ser plantada em vasos com substratos esterilizados.

Perguntas frequentes

Tem camélia no Brasil?

Sim. No entanto, ao contrário da beldroega, comum em países quentes, a Camélia necessita de clima mais ameno, por isso ela é muito comum como planta ornamental nos estados da região sul do nosso País.

Camélia gosta de sol ou sombra?

A grande maioria pode ser cultivada a pleno sol, mas suportam sombreamento parcial, assim como a zamioculca.

Qual a melhor época para plantar?

Como qualquer espécie, a melhor época é na primavera ou em épocas de chuvas, caso não tenha um sistema de rega disponível.

*Roberto Jun Takane é professor do curso de agronomia da Universidade Federal do Ceará, autor de 12 livros na área de floricultura, coordenador do projeto Tejucactos (Produção de Cactos e Suculentas Ornamentais no sertão cearense) e assina canal do YouTube que leva seu nome sobre plantas em vaso.