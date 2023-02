Dois queijos brasileiros aparecem entre os 50 melhores do mundo; saiba quais

Organizada pelo site americano Taste Atlas, a lista de melhores queijos do mundo ganhou dois exemplares brasileiros: o canastra, em 12º lugar, e o coalho, em 38º. Na listagem, que conta com 50 diferentes tipos do alimento, os queijos brasileiros apareceram antes de iguarias da França, Suíça e Portugal.

Apesar do destaque brasileiro, a nação com melhor posicionamento no ranking foi a Itália, que aparece com oito queijos no Top 10. As três melhores posições, inclusive, pertencem ao país europeu: Parmigiano Reggiano em 1º, Gorgonzola Piccante em 2° e Burrata em 3°.

QUEIJO CANASTRA

Com origem portuguesa, o queijo canastra é conhecido por possuir uma casca amarela por fora e ter uma textura macia por dentro, que garantem uma saborosa experiência gastronômica.

Devido à importância cultural, o queijo teve seu modo de produção reconhecido, desde 2008, como patrimônio cultural imaterial brasileiro, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

QUEIJO COALHO

Típico da região nordeste, o queijo coalho é um sucesso entre a população brasileira, estando presente desde o café da manhã até o “lanchinho” na praia. Ele pode ser consumido assado, frito ou em sua forma natural.

Por manter sua firmeza, mesmo após frito ou assado, o queijo é um dos acompanhamentos mais populares em churrascos.