Dia das Mães: veja dica de cinco locais para almoçar ou jantar em Fortaleza e Aquiraz

O momento da confraternização, em que filhos, netos, sobrinhos e pais se juntam ao redor da mesa, costuma marcar o Dia das Mães. Após dois anos de distanciamento, devido à pandemia de Covid-19, este domingo (8) surge como uma oportunidade de construir novas memórias.

O que antes era saudade e afastamento pode se transformar em proximidade e aconchego. Com a chegada da vacina, a data comemorativa neste ano abre espaço para dias melhores de agradecimento e comemoração.

Pensando nas distintas experiências de almoço e jantar, o Diário do Nordeste separou uma lista de cinco locais para comer em Fortaleza e em Aquiraz. Confira lista de restaurantes:

Coco Bambu

Legenda: Prato especial da casa deve ser um dos principais pedidos no Dia das Mães Foto: Divulgação/Coco Bambu

Para a data especial, o restaurante Coco Bambu separou um cardápio variado para os clientes. No entanto, dois pratos terão mais destaque no Dia das Mães: o "Camarão Coco Brasil" e o "Camarão Coco Bambu".

Ambos servem de três a seis pessoas. No domingo, os atendimentos funcionarão por ordem de chegada, não sendo preciso reservar previamente. Além disso, fica aberto o dia inteiro, contemplando almoço e jantar.

Unidades do restaurante

Iguatemi Fortaleza: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz;

Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz; Sul Fortaleza: R. República da Armênia, 1154 - Parque Manibura;

R. República da Armênia, 1154 - Parque Manibura; Beira Mar: Av. Beira Mar, 3698 - Beira Mar;

Av. Beira Mar, 3698 - Beira Mar; Meireles: Rua Canuto de Aguiar, 1317 - Meireles;

Rua Canuto de Aguiar, 1317 - Meireles; Dom Pastel: Rua Carlos Vasconcelos, 996.

Restaurante Benjamin

Legenda: A galinhada Benjamim marca um tradicional prato do restaurante Foto: Divulgação/Restaurante Benjamim

O Restaurante Benjamim separou um prato especial para o almoço do Dia das Mães. A "Galinhada Benjamim", que normalmente é um prato para quatro pessoas, tem capacidade de servir seis, sendo a última versão da galinha caipira do estabelecimento.

Endereço: Rua Manoel Feliciano de Lima, 3560, Camará - Aquiraz

Rua Manoel Feliciano de Lima, 3560, Camará - Aquiraz Instagram: @vemprobenjamim

Telefone: (85) 988849195

Calorentos Burger

Legenda: Com opções de hambúrguer, batata e milk shake, o Calorentos Burger tem um cardápio diverso Foto: Divulgação/Calorentos Burger

Para as famílias que já procuram uma refeição mais casual e prática, o restaurante Calorentos Burger tem opções de entrada, principal e sobremesa. Como entrada, a "Batata Inhamus" pode ser uma boa opção. O prato, que serve até duas pessoas consiste em batata canoa, creme de nata artesanal e carne de sol desfiado custa R$22.

Já para quem deseja comer hambúrguer, tem o "Burger Morada Nova", que incluir adicional de carne de sol desfiada com queijo coalho, também tem creme de nata artesanal de Jaguaretama, no interior do Ceará. Prato custa R$ 30.

O estabelecimento funciona das 17h30 às 23h30, com atendimento no local e delivery.

Endereço: Rua Deputado João Pontes, 852, Fátima

Rua Deputado João Pontes, 852, Fátima Instagram: @calorentosburger

Contato: (85) 98590-7476

(85) 98590-7476 Site: faça pedido remoto aqui.

Restaurante O Chamego

Legenda: Além dos pratos do cardápio, O Chamego ainda conta com atração musical para as mães Foto: Divulgação/O Chamego

O restaurante O Chamego funcionará no domingo das 12h às 16h com uma atração musical especial para o Dia das Mães. Contando com a presença da artista Mel Mattos, as músicas contemplarão os clássicos de Roberto Carlos e as baladas românticas.

Além disso, o cardápio do estabelecimento terá uma experiência de café, em que os clientes poderão pedir uma caixa presente de R$11. Ela vem com um café expresso do Sítio São Luis, um copinho de shot de água com gás, assim como quatro mimos de comida.

Endereço: R. Antônio Augusto, 770, Meireles

R. Antônio Augusto, 770, Meireles Instagram: @ochamego

Mandir Restaurante Vegano

Legenda: Feijoada vegana carrega o tempero característico do restaurante Foto: Divulgação/Mandir Restaurante

Por fim, para quem busca uma opção de comida vegana, o Mandir Restaurante terá a "Feijoada Mandiresca". O prato, que é uma conhecida tradição da sexta-feira, será preparado também no Dia das Mães no valor individual de R$26.

O estabelecimento funciona das 11h às 14h30. Além disso, realiza atendimento presencial e por delivery.