Carneiro com ervilha: veja como preparar

O carneiro com ervilha é um prato delicioso que requer cuidado no preparo. A receita leva ingredientes como azeite, alecrim, sal, pimenta, legumes, vinho tinto e mel.

1 Amarre o filé de carneiro com cordão, deixando um espaço de 2cm entre as amarrações. Tempere o carneiro com azeite, alecrim, sal, pimenta do reino (moída na hora). Deixe no marinado por algumas horas ou, de preferência, de um dia para o outro.

2 MolhoGravy: Separe alguns ossos de carne bovina, cenoura, cebola, alho-poró, tomate, salsão, pasta de molho de tomate, mostarda em grãos, meia taça de vinho tinto e uma colher de mel. Coloque no forno aquecido os ossos, até que fiquem bem dourados, até quase queimados.

3 Numa panela bem grande jogue os ossos e reserve. Coloque a mesma fôrma nas bocas do fogão acesas e refogue todos os legumes que deverão ser cortados em tamanhos grandes, acrescente o vinho tinto, limpando bem a fôrma com uma colher.

4 Acrescente o molho de tomate deixe ferver um pouco e coloque tudo junto com os ossos.

5 Complete com água e deixe ferver por algumas horas. Com uma escumadeira tire os ossos e os legumes, coe o líquido, acrescente mais um pouco de vinho. Deixe esse molho reduzir mais que a metade. Acrescente o mel e a mostarda.

6 As ervilhas primavera são preparadas a partir delas compradas frescas. Cozinhar e bater uma parte delas no liquidificador, cozidas, com azeite ou manteiga, sal e pimenta. Misturar com a outra parte que não foi batida.

7 A finalização do prato pode ser com batatas galette, preparadas com manteiga, tomadas sem a casca e raladas bem fininhas. Em uma frigideira, colocar azeite e deixar esquentar bastante.

8 Selar o carneiro (dar a cor em todos os lados sem deixar cozinhar, o que ajuda a segurar o suco da própria carne).