Bolo de milho: aprenda fazer a sobremesa típica brasileira

O bolo de milho, também conhecido como bolo de fubá, é uma sobremesa da culinária brasileira. A receita tem como ingrediente principal o milho, rico em carotenoides, responsável pela coloração amarelada do bolo.

Apesar de ser consumido em qualquer época do ano, é tradicionalmente associado às festas juninas, pois os festejos acontecem no ápice da colheita do cereal.