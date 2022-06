Bolo de fubá: saiba como fazer

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região Brasileira Categoria Lanche Total 70 min Palava-Chave festa junina, fácil, tradicional

A receita do bolo de fubá surgiu na época do Brasil Colônia. Ao desembarcar no País, os portugueses se depararam com a escassez de farinha de trigo, já que o cereal não era comum na região, diferente do milho, que era cultivado pelos indígenas.

O prato nasceu da substituição da matéria-prima do bolo comum, o trigo, pela farinha de milho, conhecida como fubá. O doce é uma das receitas típicas da época das festas juninas.