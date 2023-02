Xuxa revela que estava sem falar com a irmã que faleceu: ‘divergência política’

Xuxa falou pela primeira vez sobre a morte da irmã, Mara Meneghel, que morava em Barcelona, após não comentar o assunto nas redes sociais. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, ela confessou que as duas não estavam se falando, e se mostra arrependida com o fato. Mara faleceu de embolia pulmonar.

“Acordou com um resfriado e acabou assim. É um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz: eu estava sem falar com ela. Foi por divergência política. Ela ficava me mandando uns vídeos com fake news. Falei para parar. Não parou e eu bloqueei ela. Não tem amanhã garantido, nem para quem está com saúde”.

Marlene Mattos

Na entrevista, a apresentadora, que completa 60 anos no próximo dia 27 de março, também falou sobre reencontro com a ex-empresária Marlene Mattos, com quem não falava há 15 anos. O encontro foi registrado para um documentário sobre Xuxa dirigido por Pedro Bial para a Globoplay, ainda sem data para estrear.

“Eu acho que ela foi meio armada, achando que era ‘meu documentário, feito pelo meu amigo Pedro’. Já chegou de um jeito assim: ‘Se vocês acham que vou pedir desculpas, não vou’. Ela não mudou nada. Isso me deixou chocada. Eu mudo quase diariamente”.

Em 4 de março, o Canal Viva relançará 17 episódios do “Xou da Xuxa”, em homenagem ao aniversário da apresentadora. Xuxa, no entanto, confessou no bate-papo com Patrícia Kogut que está receosa. “A gente fazia brincadeiras naquela época que hoje seriam justamente consideradas erradas. Estou com medo de como as pessoas vão receber, de virar meme. Eu falei coisas que hoje não falaria”.