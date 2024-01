Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta terça-feira (23)

A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (23/1), exibe o filme “Os 33” após “Mulheres de Areia”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Os 33"

Capiapó, Chile. Um desmoronamento faz com que a única entrada e saída de uma mina seja lacrada, prendendo 33 mineradores a mais de 700 metros abaixo do nível do mar. Eles ficam em um lugar chamado refúgio e, liderados por Mario Sepúlveda, precisam racionar o alimento disponível. Paralelamente, o ministro da energia Laurence Golborne faz o possível para conseguir que os mineiros sejam resgatados, enfrentando dificuldades técnicas e o próprio tempo.

Assista ao trailer

FICHA TÉCNICA DE "Os 33"